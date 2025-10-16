В Україну з російської окупації повернули вісім дітей і підлітків

В Україну з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути групу з восьми українських дітей та підлітків.

Про це у Telegram 16 жовтня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та розповів кілька їхніх історій.

За його словами, півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт з українським військовим.

Також серед повернутих є 17-річна дівчина, яка стала свідком побиттів і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові.

А 16-річну та 13-річну сестер, як стверджує посадовець, змушували вчитися за російською програмою, цькували за українську мову та примусово записали до "Движения первых" – організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії РФ.

10-річного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати від примусового навчання в російській школі.

Єрмак каже, що тепер усі вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до нормального життя.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.