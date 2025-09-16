Лабораторія гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров’я Єльського університету встановила 210 закладів у Росії, куди привозять на утримання та навчання дітей, яких Росія викрала з тимчасово окупованих територій України. Українських дітей також мілітаризують.

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров’я Єльського університету.

За даними дослідження, Росія створила щонайменше 210 закладів на своїй території та на тимчасово окупованих територіях України, куди доставляє викрадених українських дітей. Серед них є університети в центральних містах та віддалені табори в Сибіру. Та більша частина закладів знаходиться в європейській частині Росії, у тимчасово окупованому Криму.

"Діти проходять повне перевиховування у більш ніж половині закладів, а у щонайменш 37 закладах дітей піддають мілітаризації. Більше ніж половиною закладів, куди привозять дітей з України, керує російський уряд", — йдеться у висновках звіту.

Дослідники визначили кілька категорій таких закладів:

кадетські заклади освіти (8)

табори та санаторії (143)

центри підтримки родин і сиротинці (16)

готель (1)

медичні заклади (8)

військова база (1)

релігійна установа (1)

школи та університети (32)

За даними дослідження, система перевиховання українських дітей є масштабною і добре підготовленою. Росія розміщує у цих навчальних закладах десятки тисяч викрадених українських дітей та довгостроково їх утримує. Точну кількість викрадених дітей дослідникам Єльського університету встановити не вдалось.

Так дослідники визначили чотири основні групи дітей, розміщених у цих закладах:

діти, яких вивезли до літніх таборів для "тимчасового перевиховання";

діти з українських закладів для сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з інвалідністю;

діти силоміць розлучені з батьками у прифронтових районах на початку повномасштабного вторгнення 2022 року;

діти, відібрані в батьків у фільтраційних таборах у та поблизу Маріуполя навесні 2022 року.

Дослідники закликали міжнародні організації та уряди інших країн у сприянні поверненню українських дітей з Росії до України, підтримки їхньої реінтеграції в Україні, покарання винних і "зміцнення норм і механізмів, необхідних для того, щоб ці ймовірні злочини ніколи не повторилися".

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.