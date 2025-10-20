Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що 25 із 27 країн ЄС погодилися стати учасниками спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії Росії проти України. Також Кая Каллас розповіла про домовленості країн ЄС щодо тіньового флоту Росії та заморожених активів РФ.

Про це Кая Каллас розповіла на брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Про участь країн ЄС у трибуналі злочинів агресії Росії проти України

Кая Каллас наголосила, що режим очільника Росії Путіна має відповісти за війну, яку розпочала Росія проти України.

"Це наближає нас на крок до початку роботи трибуналу. Звичайно, ми чекаємо на всі кошториси витрат, у тому числі від Нідерландів, і тоді зможемо рухатися далі", — сказала Кая Каллас.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії військово-політичного керівництва Росії проти України. Спецтрибунал працюватиме в Гаазі.

Про передачу заморожених російських активів Україні

Кая Каллас повідомила, що глави МЗС країн Євросоюзу розглянули пропозицію Єврокомісії щодо передачі Україні заморожених російських активів як репараційного кредиту.

"Ця пропозиція отримала широку підтримку, і надзвичайно важливо, щоб ми цього тижня досягли прогресу щодо вирішення правових та фінансових питань. Репараційний кредит може стати дуже потужним сигналом для Москви, що вона не зможе пережити нас", — сказала Кая Каллас.

Єврокомісія пропонує використовувати заморожені російські активи для фінансування військової допомоги Україні для передачі Україні кредиту у 140 мільярдів євро. Цей кредит назвали "репараційним". Єврокомісія працює над процесом можливого використання активів для такого кредиту.

Про тіньовий флот Росії

Кая Каллас повідомила, що країни ЄС обговорюють можливість надання додаткових повноважень для огляду суден тіньового флоту Росії.

"Я також призначила спеціального посланця-координатора для збору найкращих практик з різних держав-членів Союзу, а також для більш оперативного реагування на ці питання. Щоб ще більше скоротити військові витрати Росії, нам потрібен більш рішучий підхід до тіньового флоту на рівні ЄС", — сказала Кая Каллас.

Також Кая Каллас наголосила, що Єврокомісія вже працює над 20-м пакетом санкцій проти Росії. Вона очікує на ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії цього тижня.

Тіньовий флот Росії — танкери для експорту нафти, які офіційно не зареєстровані та пливуть під прапорами інших країн. Танкери тіньового флоту підозрювали у пошкодженні кабелів звʼязку в Балтійському морі. Росія використовує танкери для експорту нафти в обхід санкцій ЄС.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.

3 жовтня на засіданні посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, проте досягли значного прогресу у перемовинах. Подробиці щодо можливих заходів та обмежень поки що не оприлюднені.