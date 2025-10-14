Колишні президенти США Джо Байден та Білл Клінтон публічно висловили схвалення мирній угоді між Ізраїлем та ХАМАС, яку 13 жовтня уклали в Єгипті за посередництва Дональда Трампа. Вона передбачає припинення вогню та звільнення заручників.

Про це політики написали на власних сторінках на платформі Х.

46-й президент США Джо Байден відзначив важливість досягнення угоди, зазначивши, що шлях до миру був складним, але в результаті вдалося забезпечити стабільність у регіоні. Він також підкреслив роль міжнародної підтримки, зокрема допомоги США та інших партнерів, у досягненні цього результату.

"Моя адміністрація невпинно працювала над тим, щоб повернути заручників додому, надати допомогу палестинським цивільним та припинити війну. Я висловлюю свою повагу президенту Трампу та його команді за їхню роботу з досягнення оновленої угоди про припинення вогню", — написав Байден.

42-й президент США Білл Клінтон висловив вдячність за припинення вогню та звільнення заручників, зазначивши, що Трамп та його адміністрація, а також уряди Катару та інших країн регіону заслуговують на велику подяку.

Він також наголосив на важливості перетворення цього "крихкого моменту" на тривалий мир, що забезпечить гідність та безпеку як палестинців, так і ізраїльтян.

"Я вірю, що вони можуть цього досягти, але тільки якщо будуть діяти разом", — пише Клінтон.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

7 жовтня у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він пройшов "у позитивній атмосфері".

9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етапмирного плану, повідомив президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що всі ізраїльські заручники будуть "дуже скоро" звільнені з полону ХАМАСу, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Підписання цієї угоди Трамп вважає першим кроком до міцного, тривалого і вічного миру.

Того ж дня, 9 жовтня, головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню" та "постійне припинення вогню" у Секторі Гази.

10 жовтня Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, які утримуються у Секторі Гази рухом ХАМАС.

13 жовтня 2025 року лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази під час мирного саміту у Єгипті.