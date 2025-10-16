Ізраїль та ХАМАС обмінюються звинуваченнями щодо порушення мирної угоди

Ізраїль та ХАМАС звинувачують одне одного в порушенні угоди про припинення вогню, що ставить під загрозу перемир'я у Секторі Гази. Конфлікт розгорівся навколо повернення тіл загиблих заручників та нових жертв серед палестинців.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суперечка щодо виконання умов перемир'я може зірвати подальші кроки мирного плану, зокрема роззброєння бойовиків та майбутнє управління Газою.

Ізраїль вимагає від ХАМАСу передати тіла 28 загиблих заручників. За даними ізраїльської сторони, ісламістське угруповання передало 10 тіл, але одне з них не належало заручнику.

"Ми не підемо на компроміс у цьому питанні", — заявив речник уряду Ізраїлю.

У відповідь ХАМАС стверджує, що для пошуку тіл у зруйнованому анклаві потрібна важка техніка, яку блокує Ізраїль.

Своєю чергою, високопосадовець ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди, заявивши про вбивство щонайменше 24 палестинців з моменту початку перемир'я. Ізраїльські військові раніше пояснювали, що відкривали вогонь по людях, які ігнорували попередження та наближалися до їхніх позицій.

На цьому тлі Ізраїль 16 жовтня заявив про підготовку до відкриття КПВВ "Рафах", але не назвав конкретних термінів.

Наступний етап мирного плану, розробленого за посередництва США, передбачає, що ХАМАС відмовиться від зброї та влади, однак угруповання відмовляється це робити і натомість посилює свій контроль у звільнених ізраїльськими військами районах.

На тлі взаємних звинувачень деякі пункти угоди виконуються. 13 жовтня звільнили 20 живих заручників в обмін на тисячі палестинських в'язнів. 16 жовтня, за даними міністерства охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, Ізраїль передав тіла 30 палестинців, убитих під час конфлікту.

Водночас довгострокові елементи плану, як-от створення міжнародних стабілізаційних сил та кроки до створення Палестинської держави, залишаються неузгодженими.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.