Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву обох ниток газопроводу "Північний потік", суперечить інтересам Польщі.

Про це пише Polsat News.

Коментуючи ситуацію із затримання українця у Польщі, Туск сказав, що "його долю вирішить суд, але польський уряд має чітку позицію з цього приводу".

"Моя роль не полягає в тому, щоб з'ясовувати, чому громадянин України знову приїхав до Польщі, незважаючи на те, що він знав про видачу європейського ордера на арешт, але наша позиція не змінилася. В інтересах Польщі, звичайно, є не звинувачення або видання цього громадянина іншій державі. Рішення буде ухвалювати суд", — сказав Туск.

Також він заявив, що "багато місяців тому представив чітку позицію" Польщі попередньому канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту України Володимиру Зеленському. Її суть полягає в тому, що "єдині люди, які повинні соромитися і мовчати щодо "Північного потоку-2", — це ті, хто вирішив його побудувати".

"Проблема для Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що "Північний потік-2" був підірваний, а в тому, що його побудували. Росія, за фінансування деяких європейських країн, німецьких та нідерландських компаній, побудувала "Північний потік-2" всупереч найважливішим інтересам усієї Європи", — зазначив премʼєр.

Нагадаємо, 30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на 7 днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир З. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира З., але тоді польська влада не заарештувала українця.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.