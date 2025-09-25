Перейти до основного змісту
Трамп підписав указ про збереження TikTok
Юлія Кузьменко
Дональд Трамп підписав указ про TikTok
Президент США Дональд Трамп жестикулює, відповідаючи на запитання журналістів після підписання указу про угоду, яка передбачає продаж американського підрозділу TikTok китайській компанії ByteDance, Білий дім, Вашингтон, США, 25 вересня 2025 року. REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп залишає TikTok доступним для американців. Задля безпеки соцмережею керуватиме новостворене спільне підприємство, а частка китайської ByteDance не перевищуватиме 20%.

Про це мовиться в указі Трампа, опублікованому на сайті Білого дому.

За цією ухвалою TikTok пройде "кваліфіковане відчуження" і більше не буде контролюватися іноземним супротивником. Американським додатком TikTok буде керувати новостворене спільне підприємство, що базується в Сполучених Штатах. Його контрольним пакетом акцій будуть володіти та контролювати громадяни США, а китайська ByteDance, яка нині володіє соцмережею, матимуть після всіх цих змін менш як 20% TikTok. Решта акцій належатиме певним інвесторам.

"Додаток TikTok — це соціальна мережа, якою користуються близько 170 мільйонів американців. Багато американських творців контенту не просто розважають користувачів, а заробляють на життя за допомогою додатка TikTok, а багато американських компаній використовують його для реклами", — звернув увагу Трамп в указі.

Таким чином процес поділу активів розв'язує проблеми національної безпеки. Інші безпекові запобіжники, згідно з указом:

  • нове спільне підприємство матиме алгоритми і код, модеруватиме контент TikTok;
  • не можна буде зберігати конфіденційні дані американців так, щоб вони могли потрапити під контроль іноземного супротивника;
  • буде ретельний моніторинг оновлень програмного забезпечення, алгоритмів та потоків даних з боку довірених партнерів США з безпеки.

Нагадаємо, законопроєкт, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, тодішній президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що соцмережа становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Але Трамп кілька разів відкладав введення цього заходу в дію. А от 19 вересня Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін "досягли прогресу" щодо схвалення угоди TikTok.

