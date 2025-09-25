Трамп підписав указ про збереження TikTok

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп залишає TikTok доступним для американців. Задля безпеки соцмережею керуватиме новостворене спільне підприємство, а частка китайської ByteDance не перевищуватиме 20%.

Про це мовиться в указі Трампа, опублікованому на сайті Білого дому.

За цією ухвалою TikTok пройде "кваліфіковане відчуження" і більше не буде контролюватися іноземним супротивником. Американським додатком TikTok буде керувати новостворене спільне підприємство, що базується в Сполучених Штатах. Його контрольним пакетом акцій будуть володіти та контролювати громадяни США, а китайська ByteDance, яка нині володіє соцмережею, матимуть після всіх цих змін менш як 20% TikTok. Решта акцій належатиме певним інвесторам.

"Додаток TikTok — це соціальна мережа, якою користуються близько 170 мільйонів американців. Багато американських творців контенту не просто розважають користувачів, а заробляють на життя за допомогою додатка TikTok, а багато американських компаній використовують його для реклами", — звернув увагу Трамп в указі.

Таким чином процес поділу активів розв'язує проблеми національної безпеки. Інші безпекові запобіжники, згідно з указом:

нове спільне підприємство матиме алгоритми і код, модеруватиме контент TikTok;

не можна буде зберігати конфіденційні дані американців так, щоб вони могли потрапити під контроль іноземного супротивника;

буде ретельний моніторинг оновлень програмного забезпечення, алгоритмів та потоків даних з боку довірених партнерів США з безпеки.

Нагадаємо, законопроєкт, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, тодішній президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що соцмережа становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Але Трамп кілька разів відкладав введення цього заходу в дію. А от 19 вересня Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін "досягли прогресу" щодо схвалення угоди TikTok.