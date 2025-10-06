Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Росія стоїть за запуском більшості дронів, помічених останнім часом в небі над Данією та німецькими містами.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми припускаємо, що за більшістю польотів цих дронів стоїть Росія… Перш за все, я можу заспокоїти населення. Досі у нас не було жодного інциденту чи події із застосуванням озброєних безпілотників… Були лише спроби шпигунства. А ще — спроби викликати тривогу в населення", — сказав Мерц.

За його словами, дрони запускають і громадяни, хоча робити це поблизу аеропортів заборонено законом. Один із таких інцидентів нещодавно трапився біля найбільшого аеропорту Німеччини, розташованого у Франкфурті-на-Майні.

"Ми розслідуємо ці випадки, незалежно від того, хто за ними стоїть. Це серйозна загроза для нашої безпеки", — зазначив канцлер Німеччини.

Крім того, за словами прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, за появою дронів, поміченими над аеропортом Мюнхена,— другим за величиною в країні, може стояти Росія. При цьому він визнав, що підтвердити це точно не може, зазначає DW.

"Це теж форма гібридної війни — змусити нас нервувати, налякати нас… Тому ми не повинні показувати слабкість і не повинні боятися… Потрібно поводитися розумно, спокійно, але й послідовно", — сказав Зедер.

Він також закликав "швидко створити правові та фактичні умови" для перехоплення дронів та захисту країни від них.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву Фрідріха Мерца, заявивши, що Німеччина завершить розслідування інцидентів із дронами лише "у наступному столітті", заявивши, що країна досі не з’ясувала, хто підірвав газопровід "Північний потік" у 2022 році.

"У Берліні ще з "Потоками" не розібралися, досі не в курсі, хто їх підірвав. До дронів руки дійдуть у наступному столітті, мабуть", — сказала Захарова.

Нагадаємо, пізно вечері 2 жовтня в аеропорту німецького міста Мюнхен обмежили, а потім і призупинили польоти через те, що помітили дрони над об'єктом. Через безпекові обмеження 17 рейсів не змогли вилетіти з Мюнхена, це майже 3000 пасажирів. Ще 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

3 жовтня, вдруге менш ніж за добу, в аеропорту Мюнхена закрили обидві злітно-посадкові смуги після повідомлень про появу дронів.

Дрони та літаки над Європою

У ніч на 10 вересня Польща підіймала свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли у повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі. Туск повідомляв, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Невідомі дрони виявляли за останній місяць над Норвегією, зокрема над військовою авіабазою Ерланд та теж аеропортом; над аеропортом "Обльорг" та військовими об'єктами в Данії; над Швецією.

У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів.