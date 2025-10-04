У Мюнхені вдруге за добу закрили аеропорт через появу дронів

У п’ятницю ввечері в аеропорту Мюнхена вдруге менш ніж за добу закрили обидві злітно-посадкові смуги після повідомлень про появу дронів.

Про це повідомили в адміністрації летовища.

"Увечері 3 жовтня німецька служба авіадиспетчерського контролю (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід через непідтверджені повідомлення про появу дронів та призупинила їх до подальшого повідомлення", — йдеться у повідомленні.

За даними сайту аеропорту, польоти були призупинені як запобіжний захід, а щонайменше 10 рейсів перенаправили з 20:35 за місцевим часом. Сервіс Flightradar24 показував, що кілька літаків кружляли в очікуванні посадки.

Як пише Reuters, капітан одного з рейсів, який мав вилетіти до Лондона, пояснив пасажирам, що смуги закриті через "появу дронів біля зон зльоту й посадки", а в небі патрулюють поліцейські гелікоптери.

У ніч на п’ятницю аеропорт уже закривали на кілька годин після схожих інцидентів. Унаслідок цього тисячі пасажирів залишилися заблокованими.

Дрони та літаки над Європою

У ніч на 10 вересня Польща підіймала свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли у повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі. Туск повідомляв, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Невідомі дрони виявляли за останній місяць над Норвегією, зокрема над військовою авіабазою Ерланд та теж аеропортом; над аеропортом "Обльорг" та військовими об'єктами в Данії; над Швецією.

У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів.