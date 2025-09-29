Канцлер Німеччини Мерц: "Європа більше не перебуває в мирі з Росією"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа формально не перебуває у стані війни з Росією, проте вже "не може вважатися мирною".

Про це пише Reuters.

"Скажу одним реченням, яке може здатися шокуючим на перший погляд: ми не у війні, але ми вже й не у мирі", — наголосив Мерц під час медіа-заходу в Дюссельдорфі.

За його словами, війна Росії є "війною проти нашої демократії та проти нашої свободи". Він додав, що головна мета Москви — підірвати єдність Європейського Союзу.

Виступ канцлера прозвучав на тлі зустрічі глав урядів східних федеральних земель Німеччини, яка відбулася в замку Еттерсбург 25 вересня.