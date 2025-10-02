У Польщі затримали агента російської військової розвідки, якого підозрюють в підготовці терактів із використанням "дронів та консервних банок із вибухівкою". Подібні диверсії готувалися також у Литві та Німеччині.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що відповідну інформацію отримала Gazeta Wyborcza з висновків Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та Національної прокуратури.

"Одна з версій припускає, що російська військова розвідка (ГРУ) готувала терористичні акти, використовуючи дрони та банки, у яких замість кукурудзи була потужна вибухівка", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний Владислав Г. планував теракти у Польщі, Литві та Німеччині. Зокрема, аналогічні "банки з кукурудзою" виявили на цвинтарі у Литві.

Також затриманий, перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною.

"Агентство внутрішньої безпеки запевняє, що його співробітники проводять постійні розслідування щодо осіб та подій, які можуть становити потенційну загрозу безпеці Польщі. Воно не розголошує жодних подробиць", — пише видання.

Владиславу Г., загрожує довічне ув’язнення. Прокуратура планує завершити розслідування до кінця року.