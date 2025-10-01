Пивний фестиваль "Октоберфест", який щорічно проводиться у німецькому Мюнхені, був призупинений через те, що у в одному з будинків міста було знайдено вибухівку. Інцидент стався вранці 1 жовтня.

Про це повідомляли Spiegel і DW із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що причиною стала ранкова пожежа в районі Мюнхена Лерхенау, що на півночі міста. Там спершу пролунали вибухи, а після цього загорівся будинок. В охопленій вогнем будівлі знайшли вибухові пристрої, для знешкодження яких залучили "спеціальні сили".

Мешканці міста розповіли журналістам, що звуки вибухів та дим від пожежі було чутно здалеку.

За даними Bild, чоловік, ймовірно, заклав вибухівку у будинку своїх батьків, підпалив його та згодом покінчив життя самогубством. Також в будинку було виявлено щонайменше одну людину з вогнепальними пораненнями.

Крім того, представник поліції Томас Шельшорн повідомляв журналістам видання, що для місцевих жителів "немає небезпеки", а також він казав, що інцидент не має стосунку до "Октоберфесту".

Водночас за даними DW поліція розслідує можливий зв'язок з рухом "Антифа" після того, як в інтернеті був опублікований допис, у якому вони нібито взяв на себе відповідальність за підпал.

Після того як правоохоронці провели перевірку, мюнхенська влада оголосила, що захід відновлюється і чекає на гостей о 17:30 за місцевим часом.

"Октоберфест" — це найбільший у світі пивний фестиваль, який щороку проходить у Мюнхені, Німеччина, наприкінці вересня — на початку жовтня. Свято поєднує традиційну баварську культуру, пивні намети, атракціони, музику та народні гуляння. Фестиваль заснували у 1810 році на честь весілля кронпринца Людвіга Баварського, і з того часу він перетворився на свято пива та баварських традицій.