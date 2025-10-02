Керівник Ryanair закликав збивати дрони, що порушують роботу аеропортів ЄС

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував європейських лідерів і закликав збивати безпілотники, які заважають аеропортам Євросоюзу.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі висловився щодо нездатності Європейського Союзу захистити свої аеропорти від атак безпілотників. Він заявив, що дрони, які створюють небезпеку для повітряного руху, слід одразу збивати.

"Чому ми не збиваємо ці дрони? Якщо російський військовий літак перелітає над повітряним простором НАТО, його перехоплюють. Чому ж інакше з дронами?" — сказав О'Лірі в інтерв'ю Politico.

Він навів приклади нещодавніх інцидентів: три тижні тому дрони порушили роботу польських аеропортів, які були закриті на чотири години, а минулого тижня через подібні випадки зупиняли роботу данських аеропортів. "Це створює перебої, і ми закликаємо до дій", — наголосив він.

О'Лірі також скептично висловився до ідеї створити "Стіну дронів": "Я не думаю, що дронова стіна має якийсь ефект. Хіба ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" — зазначив він.

Очільник Ryanair розкритикував лідерів ЄС: "Я не маю жодної віри в європейських лідерів, які сидять, п’ють чай і їдять печиво. Якщо ви навіть не можете захистити переліт над Францією, який шанс, що ви захистите нас від Росії?"

Що відомо про порушення повітряного простору ЄС дронами

У ніч на 10 вересня Польща підіймала свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли у повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі.

Туск повідомляв, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі. Як заявив міністр оборони Данії, у 24 вересня ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів.

Європейський Союз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська "стіни" — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження та можливості перехоплення безпілотників. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Проєкт "Східний фланг" має три основні складові: