ЄС позачергово збереться для обговорення санкцій проти РФ; у Києві упали уламки дронів; тисячі кубинців залучені до війни на стороні Росії; Москва оскаржує свій вирок про збиття літака рейсу МН17; Польщі дозволили купити Javelin у Штатів — Суспільне зібрало головні новини ранку 19 вересня.

Посли ЄС позачергово збираються, щоб обговорити санкції проти РФ

Посли країн Євросоюзу 19 вересня проведуть додаткове засідання, щоб обговорити можливі нові санкції проти Росії через її агресію проти України. Про це Суспільному повідомили три топдипломати ЄС. Країни поки не отримали документа пропозиції від Єврокомісії, тож обговорення може відбутися усно.

Контекст: один із провідних дипломатів ЄС розповів Суспільному, що вже сьогодні, 19 вересня, Єврокомісія може представити 19-й пакет санкцій проти Росії, який зачепить криптовалютний сектор, банківську систему та енергетику.

Атака російських дронів на Київ

У ніч на 19 вересня у Києві лунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що один із безпілотників впав у Соломʼянському районі. Начальник КМВА ТимурТкаченко розповів про падіння уламків збитого дрона на проїжджу частину в Шевченківському районі. Там пошкоджено тролейбусну мережу. Про потерпілих станом на зараз інформації нема.

Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів, які рухалися в напрямку Києва. Згодом там повідомили, що частина дронів рухається в напрямку Білої Церкви

Кубинські найманці воюють на стороні РФ

Близько 20 тисяч кубинців залучені до бойових дій, а Росія продовжує обходити санкції за участі Куби, Ірану, Китаю та Північної Кореї. Із цих 20 тисяч приблизно 1000 кубинців підписала контракти з РФ у 2023–2025 роках. відомо про вже 39 загиблих на війні проти України. Про таке повідомили пресслужба Конгресу США та українська розвідка.

Контекст: раніше редакція Суспільне Крим дізналася, що найманці з Куби, низки африканських країн та інших держав-прибічниць Росії проходять військову підготовку в окупованому Криму, щоб далі воювати проти України. В Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, що російські спецслужби їздять світом, аби вербувати іноземців.

Росія оскаржує вирок про збиття МН17

Росія 18 вересня подала оскарження на рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка у травні 2025 року тому визнала Москву винною за збиття літака "Боїнг" MH17 в липні 2014 року над Донеччиною. МЗС Росії закидає ICAO, що рішення було політично вмотивоване.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донеччиною збили літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував пасажирський рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули. Цього року Європейський суд з прав людини та Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) визнали Росію винною за збиття літака

США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Державний департамент США ухвалив рішення щодо можливого продажу Польщі ракетних систем Javelin. Про це повідомило Агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки. Уряд Польщі запросив 2506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легких командних пускових установок Javelin. Орієнтовна загальна вартість становить 780 мільйонів доларів.

Контекст: після того, як 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, НАТО запустило військову операцію "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".