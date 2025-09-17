Новий, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії зачепить криптовалютний сектор, банківську систему та енергетику.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Вона наголосила, що військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива, і саме ці ресурси фінансують війну проти України. Тому Єврокомісія запропонує прискорити відмову від імпорту російських енергоносіїв.

"Ми посилюємо економічний тиск на Москву. Російська воєнна машина не може й надалі фінансувати кровопролиття в Україні", — підкреслила фон дер Ляєн.

За її словами, скоординовані дії ЄС і США мають на меті послабити можливості Кремля продовжувати агресію проти України.

11 вересня Єврокомісар з питань енергетики Дан Йогансен заявив, що представники США погодилися з представниками Євросоюзу щодо необхідності продовжувати тиск проти Росії для припинення війни, яку розпочала РФ проти України.

Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл заявив, що наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, однак "говорити про подробиці або терміни поки що зарано" і планує й надалі координувати його дії зі США.