Фон дер Ляєн: 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії зачепить крипторинок, банки та енергетику
Фон дер Ляєн: 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії зачепить крипторинок, банки та енергетику

Ольга Кацімон
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виголошує звернення до Європейського парламенту про стан справ у Європейському Союзі, Страсбург, Франція, 10 вересня 2025 року. REUTERS/Yves Herman

Новий, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії зачепить криптовалютний сектор, банківську систему та енергетику.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Вона наголосила, що військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива, і саме ці ресурси фінансують війну проти України. Тому Єврокомісія запропонує прискорити відмову від імпорту російських енергоносіїв.

"Ми посилюємо економічний тиск на Москву. Російська воєнна машина не може й надалі фінансувати кровопролиття в Україні", — підкреслила фон дер Ляєн.

За її словами, скоординовані дії ЄС і США мають на меті послабити можливості Кремля продовжувати агресію проти України.

11 вересня Єврокомісар з питань енергетики Дан Йогансен заявив, що представники США погодилися з представниками Євросоюзу щодо необхідності продовжувати тиск проти Росії для припинення війни, яку розпочала РФ проти України.

Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл заявив, що наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, однак "говорити про подробиці або терміни поки що зарано" і планує й надалі координувати його дії зі США.

