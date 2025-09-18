Єврокомісія цього тижня може презентувати новий пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія 19 вересня може презентувати 19-й пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований проти криптовалюти, банків та енергетики.

Про це Суспільному повідомив один із провідних дипломатів ЄС.

Водночас під час брифінгу заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл повідомив, що пакет планують представити "незабаром". Він також прокоментував заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на платформі Х про прискорення відмови від російських енергоносіїв.

"Ми не можемо вийти за межі того, що сказала президентка у своєму повідомленні в соцмережі. Ми працюватимемо над прискоренням процесу відокремлення ЄС від російських енергоносіїв", — сказав речник.

За його словами, новий пакет санкцій ухвалять "незабаром" і він міститиме питання відмови від російських енергоносіїв. 17 серпня 2025 року Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що 19-й пакет санкцій зачепить криптовалютний сектор, банківську систему та енергетику.

11 вересня Єврокомісар з питань енергетики Дан Йогансен заявив, що представники США погодилися з представниками Євросоюзу про необхідність продовжувати тиск проти Росії для припинення війни, яку розпочала РФ проти України.