Посли ЄС завтра зберуться на позачергове засідання щодо санкцій проти Росії

Посли країн Євросоюзу 19 вересня проведуть додаткове засідання, щоб обговорити можливі нові санкції проти Росії через її агресію проти України.

Про це Суспільному повідомили три топ-дипломати ЄС.

За словами співрозмовників, порядок денний ще офіційно не оприлюднили, тож обговорення може відбутися в усному форматі. Засідання скликане данським головуванням у Раді ЄС і проходитиме в межах Комітету постійних представників.

Раніше цього дня один із провідних дипломатів ЄС розповів Суспільному, що вже 19 вересня Єврокомісія може представити 19-й пакет санкцій проти Росії. 17 серпня 2025 року Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що 19-й пакет санкцій зачепить криптовалютний сектор, банківську систему та енергетику.