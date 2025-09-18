США схвалили продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Державний департамент США ухвалив рішення щодо можливого продажу Польщі ракетних систем Javelin на майже 780 мільйонів доларів.

Про це повідомило Агентство з співробітництва у сфері оборони та безпеки 18 вересня, яке видало необхідну сертифікацію.

В документі зазначається, що уряд Польщі запросив 2506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легких командних пускових установок Javelin. Орієнтовна загальна вартість становить 780 мільйонів доларів. Основними підрядниками є RTX Corporation та Lockheed Martin.

"Цей запропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, покращуючи безпеку союзника НАТО, який є силою політичної та економічної стабільності в Європі", — йдеться у повідомленні.

14 вересня 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький підписав секретну резолюцію про перебування військ НАТО на території країни в межах операції "Східний вартовий".

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

Цю військову операцію НАТО запускають після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За кілька днів вони порушили кордон із Румунією, що є не першим випадком. Обидві країни є членами НАТО.