Проти України на стороні РФ воюють близько 20 тисяч кубинських найманців

За даними української розвідки, близько 20 тисяч кубинців залучені до бойових дій, а Росія продовжує обходити санкції за участі Куби, Ірану, Китаю та Північної Кореї.

Про це повідомляє пресслужба Конгресу США та українська розвідка, передає кореспондентка Суспільного.

Конгресмен Маріо Діас-Баларт (республіканець від Флориди) провів віртуальний брифінг із питань національної безпеки за участі представників української влади та парламентарів США. Учасники обговорили "тривожну присутність тисяч кубинських військових на боці Росії" та її вплив на безпеку США та регіону.

Серед спікерів були конгресмени від Флориди Марія Ельвіра Салазар та Карлос Хіменес, а також представники української влади: радник президента з питань санкцій Владислав Власюк, представник ГУР Андрій Юсов, парламентарі від "Слуги народу" Олександр Мережко і Мар’ян Заблоцький, а також представники кубинської опозиції.

За даними української розвідки, близько 20 тисяч кубинців завербовані до російської армії, з яких приблизно тисяча підписала контракти з РФ у 2023–2025 роках. Середній вік кубинських найманців — 35 років. Українська сторона представила список із 39 загиблих кубинців, зазначивши, що ці дані відображають лише частину реальних втрат. Місячна зарплата кубинських бійців у Росії становить близько 2 тисяч доларів.

"Це незначні кошти, але для збіднілого населення Куби — потужний аргумент", — наголосив Андрій Юсов.

Учасники брифінгу також звернули увагу на схеми обходу Росією санкцій за участі Куби. За їхніми даними, критичні мікрочипи та інші компоненти для російського оборонно-промислового комплексу надходять з Китаю, Ірану, Північної Кореї та Куби.

"60% артилерійських снарядів у Росії — північнокорейського виробництва, а головні удари по українській інфраструктурі завдають іранські дрони. Другий за чисельністю контингент іноземних найманців у Росії становлять кубинці", — розповів представник української розвідки.

Раніше редакція Суспільне Крим дізналася, що найманці з Куби, низки африканських країн та інших держав-прибічниць Росії проходять військову підготовку в окупованому Криму, щоб далі воювати проти України. В Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, що російські спецслужби їздять світом, аби вербувати іноземців.

За даними Кримськотатарського ресурсного центру, 2023 року в Криму провели щонайменше 124 навчання – утричі більше, ніж за попередні три роки.