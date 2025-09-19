Росія 18 вересня подала оскарження на рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка кілька місяців тому визнала Москву винною за збиття літака "Боїнг" MH17 в липні 2014 року.

Про оскарження ідеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ РФ.

МЗС Росії звинувачує Раду, що "тези рішення підганялися під заздалегідь сформований висновок, коли копіювалася позиція однієї сторони в суперечці, а аргументи іншої сторони повністю відкидалися або перекручувалися".

Згідно з позицією Кремля, рішення було політично вмотивоване. ICAO нібито не провело повне незалежне ретельне розслідування катастрофи. Тепер за справу має взятися Міжнародний суд ООН.

Що відомо про збиття літака рейсу MH17

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною збили літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував пасажирський рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

Слідство встановило, що ракету пустили з російського ракетно-зенітного комплексу "Бук" і відповідальною за трагедію є РФ. Справу про авіакатастрофу розглядав нідерландський суд.

Суд в Гаазі 17 листопада 2022 року визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збитті Боїнга рейсу MH17 на Донбасі. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали. Першим трьом суд призначив довічне ув'язнення.

У 2025 році Європейський суд з прав людини та Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) визнали Росію винною за збиття літака "Боїнг" MH17 в липні 2014 року.