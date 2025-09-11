Шмигаль: Росія вже готується до можливої війни з країнами НАТО

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Росія зараз не збирається зупиняти війну проти України і вже готується до можливої війни з країнами НАТО.

Про це Шмигаль сказав в інтерв’ю Sky News.

За словами Шмигаля, удар дронами по Польщі — це тест для Альянсу та водночас спроба Кремля відвести увагу від своїх воєнних злочинів в Україні.

“Це була спроба протестувати членів НАТО, як НАТО буде реагувати, як Польща буде реагувати, виміряти, скільки часу піде на реакцію. Це російська стратегія, щоб бути готовими до війни з НАТО”, — сказав Шмигаль.

За його словами, росіяни продовжують імплементацію їхньої доктрини сталих атак на європейські країни у різних сферах: інформації, дезінформації, соціальній, політичній, релігійній і тепер навіть у військовій, атакуючи польську територію.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.