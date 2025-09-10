Зеленський: "Вкрай небезпечний прецедент для Європи"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше 8 ударних дронів були націлені в напрямку Польщі. За його словами, порушення дронами РФ повітряного простору Польщі є небезпечним прецедентом для Європи.

Про це Зеленський написав зранку у соцмережах.

"Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі. Вкрай небезпечний прецедент для Європи", — наголосив президент.

Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь, додав Зеленський. За його словами, росіяни повинні відчути наслідки: Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати.

"Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів", — заявив Зеленський.

Загалом, за словами президента, під російською атакою у ніч проти 10 вересня перебували 15 областей України.

"Близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 наших областей", — повідомив глава держави.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.