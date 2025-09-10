Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що над територією країни триває операція з нейтралізації об’єктів, які порушили кордон Республіки Польща.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, президент і прем’єр-міністр були поінформовані про ситуацію, а всі служби діють у координації. Польські винищувачі застосували озброєння проти об’єктів, що порушили простір Польщі.

Косіняк-Камиш підкреслив, що Варшава перебуває у постійному контакті з командуванням НАТО. До пошуків уламків збитих дронів залучена Територіальна оборона.

Міністр закликав громадян зберігати спокій і дотримуватися лише офіційних повідомлень армії та державних служб. У разі виявлення фрагментів об’єктів людей просять не наближатися до них і повідомляти поліцію.

Також Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що внаслідок нічної атаки Росії на Україну сталося безпрецедентне у масштабах країни порушення польського повітряного простору безпілотниками.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", — йдеться у повідомленні.

За наказом командувача негайно були задіяні оборонні процедури. Польські та союзницькі засоби відстежували на радарах кілька десятків об’єктів. Щодо тих, які могли становити загрозу, було ухвалено рішення про їхню нейтралізацію. Частину дронів, що увійшли в повітряний простір Польщі, збито. Наразі тривають пошуки місць їхнього падіння.

У командуванні наголосили, що ситуація перебуває під постійним моніторингом, а польські та союзницькі сили залишаються у повній готовності до подальших дій.