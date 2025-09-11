Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс попередив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країн-членів НАТО створює ризик ескалації, яка може призвести до застосування військової сили між сторонами.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

Інцидент стався після того, як Польща збила кілька російських дронів, що порушили її повітряний простір під час масованої атаки РФ по західних регіонах України. Це стало першим випадком, коли країна НАТО застосувала зброю у відповідь у ході війни. Варшава назвала подію «актом агресії».

"Ніхто тут не в безпеці — ні в регіоні, ні в Європі, ні всередині Альянсу, адже ці інциденти дуже близькі до ситуацій, коли все може загостритися", — наголосив Будріс.

Він зазначив, що Литва не має підтвердження, чи було порушення польського повітряного простору російськими дронами навмисним. Проте наголосив: відповідальність за уникнення подібних інцидентів лежить на Росії.

"НАТО повинне надіслати Росії чіткий сигнал: це може призвести до ескалації. І в інтересах усіх, у тому числі Росії, цього уникнути", — підкреслив литовський міністр.

Будріс також закликав зміцнити систему протиповітряної оборони в країнах Балтії та Польщі, які межують із Росією та Білоруссю.