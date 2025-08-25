Перейти до основного змісту
Засідання "Рамштайн" відбудеться 9 вересня, Трамп підтвердив, що США долучаться до гарантій безпеки. 1280 день війни
Київ, війна
Перехожа схиляє коліно, щоб віддати шану загиблому українському солдату, під час похоронної процесії на Майдані Незалежності в Києві, Україна, 25 серпня 2025 року. REUTERS/Thomas Peter

26 серпня — 1280-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

У Сумах було чути кілька вибухів

У Сумах було чути кілька вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі

Американський режисер Вуді Аллен заперечив звинувачення України в "відбілюванні" російських злочинів після його дистанційної участі у Московському міжнародному тижні кіно.

Про це Вуді Аллен заявив у коментарі The Guardian.

Аллен з’явився на фестивалі у форматі онлайн-включення під час сесії, яку вів російський режисер Федір Бондарчук, відомий своєю близькістю до Володимира Путіна.

"Я твердо вірю, що Путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв’язав, — жахлива. Але я не думаю, що переривання мистецьких розмов будь-коли є добрим способом допомогти", — Узаявив Аллен.

