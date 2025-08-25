26 серпня — 1280-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні 9 вересня.
- Трамп заявив, що подробиці безпекових гарантій з боку Вашингтона для Києва йому наразі невідомі, адже їх поки що не обговорювали, але підтвердив, що США "будуть залучені".
- Протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро. Про це заявив віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
- Польща з 1 жовтня не зможе платити за підписку Starlink для України через вето президента Навроцького на закон про допомогу для українських громадян.
- До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Клінгбайл. Він заявив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Німеччини. Також до Києва приїхав прем'єр-міністр Норвегії Стере.
У Сумах було чути кілька вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі
Американський режисер Вуді Аллен заперечив звинувачення України в "відбілюванні" російських злочинів після його дистанційної участі у Московському міжнародному тижні кіно.
Про це Вуді Аллен заявив у коментарі The Guardian.
Аллен з’явився на фестивалі у форматі онлайн-включення під час сесії, яку вів російський режисер Федір Бондарчук, відомий своєю близькістю до Володимира Путіна.
"Я твердо вірю, що Путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв’язав, — жахлива. Але я не думаю, що переривання мистецьких розмов будь-коли є добрим способом допомогти", — Узаявив Аллен.