У Київ з неанонсованим візитом прибув віцеканцлер ФРН Клінгбайл

У Київ у понеділок, 25 серпня, з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.

Про це повідомляє Reuters.

Клінгбайл заявив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Німеччини.

"Путін не повинен мати ілюзій щодо того, що підтримка України з боку Німеччини може зникнути", – сказав Клінгбайль, лідер Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді канцлера Фрідріха Мерца, очолюваному консерваторами.

"Навпаки: ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі, – сказав Клінгбайл. — Україна може й надалі покладатися на Німеччину".

Клінгбайл закликав Путіна продемонструвати зацікавленість у мирному процесі.