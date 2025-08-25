Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щорічно — віцеканцлер

Протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро.

Про це заявив віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Tagesschau.

"Ми щороку будемо підтримувати Україну дев’ятьма мільярдами. Це великий внесок", — сказав він.

Міністр також наголосив на готовності Німеччини брати участь у можливих гарантіях безпеки.

Крім того, Клінґбайль обговорив з міністром фінансів України Сергієм Марченком стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік та співпрацю з МВФ.

У Мінфіні зазначили, що пряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро – гранти.

Під час обговорення бюджету на 2026 рік, Марченко зазначив, що планування все ще відбувається в умовах високої невизначеності. За умови продовження активних бойових дій потреба у підтримці партнерів залишатиметься щонайменше на рівні поточного року.

За його словами, відновлення та стійкість фінансової системи потребує довгострокових рішень. Сторони погодились продовжити діалог щодо розширення механізмів бюджетної підтримки України у 2026 році й надалі.

Окрім того, міністри обговорили євроінтеграційний прогрес України.