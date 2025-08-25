Американський президент Дональд Трамп заявив, що деталі безпекових гарантій з боку Вашингтона для Києва йому наразі невідомі, адже їх поки не обговорювали. Але він підтвердив, що США "будуть залучені".

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі 25 серпня.

"Ми не знаємо які будуть гарантії безпеки, бо ми навіть не обговорювали деталі. По-перше, Європа надасть їм (Україні — ред.) значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що вони територіально поруч, але ми (йдеться про США — ред.), будемо залучені", — сказав американський лідер.

Трамп зазначив, що у разі досягнення угоди між РФ та Україною про припинення бойових дій "проблем не буде", й, мовляв, США "підстрахують це, бо я хочу, щоб перестали гинути люди".

Також очільник Білого дому вважає війну РФ проти України "особистісним конфліктом", але, на його переконання, його можливо зупинити.

Співавторка: Єлизавета Ткаченко.

Новина доповнюється...