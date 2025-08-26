Кабінет міністрів 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною", — сказала очільниця уряду.

Свириденко додала, що ці зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів.

Що цьому передувало

19 липня 2025 року спікер Верховної ради повідомив, що у парламенті обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років. Це питання розглядали як на рівні окремих нардепів, так і в комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням. Він вважав цю ініціативу "позитивною і правильною історією", яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні.

Також відомо, що у Раді зареєстрували два законопроєкти, якими нардепи пропонують дозволити виїжджати з України молодим чоловікам. Так, одним документом передбачається дозвіл на виїзд для людей 18-22 років, а інший відкриває таку можливість для чоловіків віком до 24 років.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку віком від 18 до 60 років у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Винятки стосуються окремих категорій, зокрема студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.