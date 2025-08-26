Єрмак на зустрічі з прем’єром Катару обговорив гарантії безпеки та мирний процес

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провів зустріч із прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Держави Катар шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Про це Андрій Єрмак написав у соцмережах.

Українська делегація прибула до Дохи у понеділок, 26 серпня. За словами Єрмака, сторони обговорили підсумки саміту лідерів у Вашингтоні, перебіг мирного процесу та деталі гарантій безпеки для України.

Окрему увагу приділили гуманітарним питанням, зокрема подякували Катару за допомогу у поверненні незаконно переміщених українських дітей.

"Наша головна мета лишається незмінною – сталий і справедливий мир. Україна продовжує демонструвати всьому світу свою послідовну позицію", — наголосив Єрмак.

Він також додав, що попереду заплановані зустрічі в низці інших країн.