Єрмак на зустрічі з прем’єром Катару обговорив гарантії безпеки та мирний процес
Єрмак на зустрічі з прем'єром Катару обговорив гарантії безпеки та мирний процес

Ольга Кацімон
Андрій Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провів зустріч із прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Держави Катар шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Про це Андрій Єрмак написав у соцмережах.

Українська делегація прибула до Дохи у понеділок, 26 серпня. За словами Єрмака, сторони обговорили підсумки саміту лідерів у Вашингтоні, перебіг мирного процесу та деталі гарантій безпеки для України.

Окрему увагу приділили гуманітарним питанням, зокрема подякували Катару за допомогу у поверненні незаконно переміщених українських дітей.

"Наша головна мета лишається незмінною – сталий і справедливий мир. Україна продовжує демонструвати всьому світу свою послідовну позицію", — наголосив Єрмак.

Він також додав, що попереду заплановані зустрічі в низці інших країн.

