У Київ приїхав прем'єр Норвегії

У Київ у понеділок, 25 серпня, приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність", — написав Єрмак.

За даними пресслужби прем'єра Норвегії, у Києві Стере проведе політичні зустрічі, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

"У Європі триває повномасштабна війна. Протягом останніх шести місяців Росія посилила свої атаки безпілотниками та ракетами проти України. У цей критичний для України час важливо підтвердити нашу незмінну підтримку України, яка бореться за самозахист. Норвегія також підтримує ініціативу президента Трампа щодо запуску мирного процесу та зусилля щодо встановлення гарантій безпеки. Ми повинні продовжувати та посилювати тиск на Росію", — сказав Стере.

Раніше стало відомо, що в Київ з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.

Напередодні стало відомо, що Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення протиповітряної оборони України. У співпраці з Німеччиною це дозволить надати дві системи Patriot і ракети, а також інші типи засобів протиповітряної оборони.