Стало відоме місце і дата чергового засідання у форматі "Рамштайн"

30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні 9 вересня цього року.

Про це Суспільному повідомив речник Міністерства оборони Німеччини.

За його словами, засідання у британській столиці проведуть у "фізичному форматі", проте порядок денний поки не розголошується.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", — пояснив прессекретар німецького оборонного відомства.

Раніше очільник українського Міноборони Денис Шмигаль казав, що черговий "Рамштайн" відбудеться у вересні, але точної дати він не називав. Водночас міністр зазначав, що його підготовкою та організацією займається Сполучене Королівство.

29-те засідання контактної групи з питань України у форматі "Рамштайн" під головуванням Німеччини та Великої Британії, відбулось 21 липня в онлайн форматі. Тоді Шмигаль, для якого воно стало першим на посаді міністра оборони, казав, що Україна потребує 6 мільярдів доларів, аби закрити прогалину у виробництві зброї у 2025 році.