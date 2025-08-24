25 серпня — 1279-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- 24 серпня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних: зокрема колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко та журналіст Дмитро Хилюк.
- Сили оборони провели успішну контратаку на Донеччині — зачищені від російських військ села Михайлівка, Зелений Гай і Володимирівка.
- До України на День незалежності приїхав прем'єр Канади Марк Карні. Він оголосив, що вже у вересні Україна отримає дрони, бронетехніку та боєприпаси на 1 млрд доларів, і не виключив можливості відправки канадських військ в Україну в рамках гарантій безпеки.
- Норвегія разом з Німеччиною профінансують закупівлю для України двох систем Patriot та ракет до них.
- Очільник МЗС Угорщини Сіярто заявив, що Зеленський "погрожує Угорщині". Про це він сказав після слів українського президента, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, а тепер "існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини".
Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію, зокрема, далекобійні безпілотники
Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції на території обох країн.
Про це глава оборонного відомства України повідомив у телеграм-каналі.
"Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн. Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема, зі створення далекобійних безпілотників", — написав Шмигаль.
Сторони обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки листу про наміри. Зокрема, документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями.
Крім того, Шмигаль висловив вдячність литовській колезі за візит та плідну співпрацю. Він наголосив, що Литва продовжить виділяти 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року, "що є потужним свідченням довготривалої солідарності з українськими воїнами".
Також міністри оборони України та Литви зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.
У Черкасах помер військовозобов'язаний під перевезення до навчального центру: у ТЦК та СП прокоментували
У Смілі під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру помер чоловік. За версією ТЦК, він відчинив бокові двері автомобіля та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги.
Від отриманих травм чоловік помер, розповів Суспільному тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Левченко
Як розповів Володимир Левченко, випадок трапився 22 серпня 2025 року.
"Зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів ЗСУ. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний — солдат запасу Євген Кушнір, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми".
Військовослужбовці ТЦК та СП зупинили автомобіль, надали йому першу медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції, розповів Володимир Левченко:
"Громадянина доставили до медичного закладу. Від отриманих травм чоловік помер 24 серпня".
За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події, пояснили в ТЦК.
Суспільне звернулося за коментарем до пресслужби Головного управління Нацполіції області.
У Київ приїхав прем'єр Норвегії
У Київ у понеділок, 25 серпня, приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність", — написав Єрмак.
За даними пресслужби прем'єра Норвегії, у Києві Стере проведе політичні зустрічі, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.
"У Європі триває повномасштабна війна. Протягом останніх шести місяців Росія посилила свої атаки безпілотниками та ракетами проти України. У цей критичний для України час важливо підтвердити нашу незмінну підтримку України, яка бореться за самозахист. Норвегія також підтримує ініціативу президента Трампа щодо запуску мирного процесу та зусилля щодо встановлення гарантій безпеки. Ми повинні продовжувати та посилювати тиск на Росію", — сказав Стере.
За добу на Сумщині одна людина загинула, дев’ятеро травмовані від російських ударів
За добу унаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина. Загалом в області дев'ятеро травмовані. Двоє з них — у Новослобідській громаді, ще двоє в Сумах. 5 — у Піщанському старостаті.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Також війська РФ вдарили дронами по житловому сектору Сумської громади.
Пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.Ще семеро постраждалих – мешканці Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру.
Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан – неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу, повідомили в ОВА.
12 сіл атакували війська РФ на прикордонні Чернігівщини, в одному з них загорілася нежитлова будівля
Російські війська протягом доби 24 серпня атакували 12 сіл Чернігівщини у трьох прикордонних громадах: Новгород-Сіверській, Семенівській і Сновській. Використовували FPV-дрони, ствольну артилерію, міномети, а також скидали вибухові пристрої з БпЛА. В одному з сіл загорілася нежитлова будівля.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
Грем'яч — чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Семенівська громада:
- Лісківщина — дев'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та ще два приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- Архипівка — чотири приходи, ймовірно, FPV-дрон, чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та ще два приходи, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА;
- Леонівка — три приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- Блешня — 11 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- Тимоновичі — два приходи, ймовірно, скид вибухових пристроїв з БпЛА, три приходи, ймовірно, FPV-дрони) та один прихід, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА із запалювальною сумішшю;
- Миколаївка — один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- Янжулівка — п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- Костобобрів — один прихід, ймовірно, FPV-дрон — внаслідок вибуху загорілася нежитлова будівля;
- Баранівка — два приходи, ймовірно, скид вибухових пристроїв з БпЛА;
- Заріччя — два приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Сновська громада:
Гута-Студенецька — 10 приходів, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА та три приходи, ймовірно, з міномета калібру 82 мм.
Війська РФ атакували Суми двома безпілотниками: є травмовані та пошкодження
Війська РФ атакували Суми двома безпілотниками. Це сталося вранці 25 серпня. Є травмовані.
Про це повідомили в Сумській МВА.
"Одне із влучань – по житловому будинку. Вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей – вони отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження", — повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської МВА.
Інший удар прийшовся по автозаправній станції. Пожежу ліквідували. Без постраждалих, додав він.
Інформація про пошкодження уточнюється.
У Київ з неанонсованим візитом прибув віцеканцлер ФРН Клінгбайл
У Київ у понеділок, 25 серпня, з ненанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.
Про це повідомляє Reuters.
Клінгбайл заявив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Німеччини.
Унаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина
Унаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє – поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце.
Про це повідомили в ОВА.
За даними прокуратури, 25 серпня 2025 року близько 05:00 війська РФ атакували безпілотником приватний автомобіль, який рухався по території с. Нова Слобода Конотопського району Сумської області,
37-річний водій загинув, також поранено пасажирів - 56-річну жінку та її 62-річного чоловіка, додали правоохоронці.
У Новгороді-Сіверському російський "шахед" частково знищив житловий будинок
У ніч на 25 серпня у Новгороді-Сіверському, що на прикордонні Чернігівщини, російський "шахед" влучив в один з мікрорайонів міста.
Про це повідомляє Новгород-Сіверська міська голова Людмила Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.
Як ідеться у повідомленні, внаслідок влучання було частково знищено житловий будинок.
"Дякувати Богу, без людських жертв. Громадо, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги! Будьте обережними й бережіть себе", — написала Людмила Ткаченко.
Яка ситуація на фронті на основних напрямках — зведення Генштабу
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак війська РФ. Також армія РФ завдала 14 авіаударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіабомби, та здійснила 206 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ п’ять разів штурмувало позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.
На Куп’янському напрямку 24 серпня відбулося десять атак з боку війська РФ. Українські оборонці відбивали штурмові дії росіян поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку військо РФ атакувало двадцять разів. Намагалося прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.
На Сіверському напрямку військо РФ здійснило дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.
На Краматорському напрямку окупанти РФ шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.
На Торецькому напрямку військо РФ здійснило п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів армії РФ в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.
На Новопавлівському напрямку військо РФ здійснило 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.
Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Приморське.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби військо РФ не проводило наступальних дій.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.
Генштаб: на фронті за добу 159 бойових зіткнень, РФ втратила 870 військових
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 870 військових.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 25 серпня у зведенні щодо російського вторгнення.
За уточненою інформацією, 24 серпня військо РФ завдало один ракетний та 79 авіаційних ударів, застосувало одну ракету та скинуло 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснило 4 735 обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 4 711 дронів-камікадзе.
Армія РФ завдала авіаударів по районах населених пунктів: Суми, Нова Гута, Стара Гута Сумської області; Білогір’я Запорізької області; Наддніпрянське, Львове Херсонської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт та одну станцію радіоелектронної боротьби.
“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.
Армія РФ обстріляла 43 населені пункти Херсонщини: троє поранених
Російські військові минулої доби обстрілювали Херсонщину з артилерії та атакували дронами. Під ударами перебували 43 населені пункти області.
Про це у Facebook вранці 25 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У дописі йдеться, що через удари РФ пошкоджені чотири багатоповерхових та 28 приватних будинків, газопровід, автівки та гараж. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.
Упродовж доби армія РФ завдала 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області
Упродовж минулої доби, 24 серпня, російські військові обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 25 серпня, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров.
Загалом військові РФ завдали 500 ударів:
- чотири авіаційних — по Білогірʼю, Полтавці, Червоному;
- 327 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
- тричі із РСЗВ обстріляли Плавні та Малу Токмачку;
- 166 артударів завдали по території Плавнів, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло щонайменше 19 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд", — йдеться в повідомленні.
Повітряні Сили: ППО збила 76 зі 104 дронів, є влучання на 15 локаціях
У ніч проти 25 серпня сили протиповітряної оборони знешкодили 76 зі 104 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 25 серпня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) військо РФ атакувало 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Побиті підприємство, авто, сонячні панелі, знищений БпЛА. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині на ранок 25 серпня
У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Пошкоджена цивільна інфраструктура, авто. Сили протиповітряної оборони знищили безпілотник армії РФ.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, по Нікополю застосували FPV-дрони і артилерію. Пошкоджена лінія електропередач.
По Покровській громаді Синельниківщини вночі поцілили безпілотниками. Зайнялася оселя, пожежу ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство, авто.
Армія РФ обстріляла Кушугумську громаду Запорізької області – Федоров
Сьогодні, 25 серпня, російські військові завдали ударів по Кушугумській громаді Запорізької області. Пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопостачання. Інформація про постраждалих уточнюється.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, попередньо, росіяни застосували КАБи.
Обстріл з артилерії і атака дронами: на Миколаївщині без світла залишилися понад 100 абонентів
Російська армія 24 серпня обстріляла Куцурубську громаду з артилерії та атакувала FPV-дронами. Пошкоджено електромережі та знеструмлено 113 абонентів.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Протягом 24 серпня о 14:29 армія РФ обстріляла з артилерії та двічі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.
Внаслідок цього в селі Дмитрівка пошкоджено лінії електромережі, знеструмлено 113 абонентів. Ведуться роботи з відновлення. Ніхто не травмувався.
У Вашингтоні відзначили День Незалежності України
У неділю, 24 серпня, у Вашингтоні відбулося святкування Дня Незалежності України, яке об’єднало українську діаспору, американських друзів України в Америці та місцеві українсько-американські організації.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Активісти вийшли до Білого дому з гаслами: “Мир для України”, “Пам’ятайте усіх тих, хто поклав своє життя за свободу”. До них приєдналися ветерани повномасштабного російського вторгнення, українсько-американські ветерани.
Програма складалася з трьох частин: мітингу й ходи, а також концерту з українською музикою, поезією та танцями.