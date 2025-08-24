Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію, зокрема, далекобійні безпілотники

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції на території обох країн.

Про це глава оборонного відомства України повідомив у телеграм-каналі.

"Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн. Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема, зі створення далекобійних безпілотників", — написав Шмигаль.

Сторони обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки листу про наміри. Зокрема, документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями.

Крім того, Шмигаль висловив вдячність литовській колезі за візит та плідну співпрацю. Він наголосив, що Литва продовжить виділяти 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року, "що є потужним свідченням довготривалої солідарності з українськими воїнами".

Також міністри оборони України та Литви зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.