Глава бельгійської дипломатії Максим Прево заявив, що Бельгія готова відправити своїх військових в Україну у межах миротворчої місії після остаточного припинення вогню.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі очільників МЗС країн Бенілюксу в Одесі 26 серпня, передає кореспондентка Суспільного.

Прево зазначив, що Бельгія є частиною "коаліції охочих" і після припинення бойових дій готова взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом.

"Тоді я обговорю це в уряді, і особливо з міністром оборони, щоб визначити, яку саме військову підтримку ми можемо надати. Але ми готові долучитись до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно", — сказав бельгійський міністр закордонних справ.

Обговорення Безпекових гарантій для України

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників 21 серпня обговорили безпекові гарантії для України. Незабаром сторони планують фіналізувати їхню модель.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

24 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в рамках гарантій безпеки американський військовий контингент не буде присутній в Україні.