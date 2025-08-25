Президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українцям

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив у понеділок, що не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Своє рішення він мотивував тим, що допомогу 800+ повинні отримувати тільки українці, які працюють у Польщі.

Про це повідомляє РАР.

Він пояснив, що "після 3,5 років фінансова ситуація та соціально-політичні емоції докорінно змінилися".

"Закон про допомогу громадянам України не вносить цю поправку, навколо якої точилася публічна дискусія. Я не зміню своєї думки і вважаю, що 800+ повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зусилля працювати в Польщі", – сказав Навроцький.

Поправка до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом, яку заветував Навроцький, передбачала продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року. Вона також уточнювала умови для отримання допомоги 800+, щоб вона виплачувалася також дітям, які закінчили середню школу до досягнення 18-річного віку та виконують обов'язок щодо навчання, відвідуючи вищий навчальний заклад або кваліфікаційні професійні курси.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості . Поляків у їхній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такій формі", – сказав Навроцький.

Він додав, що запропонував законопроєкт з цього питання, передає INTERIA.PL.

"Я закликаю уряд та всі партії в парламенті наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроєкту", – сказав він.

Керівник апарату польського президента Павел Шефернакер на брифінгу для преси після виступу Навроцького пояснив, що "чинні законодавчі рішення (щодо допомоги громадянам України – ред.) діють до кінця вересня".

"Тому ми закликаємо до того, щоб цей законопроєкт був прийнятий польським парламентом до кінця вересня. Якщо його буде прийнято в тій формі, яку ми підготували, президент зможе негайно його підписати. Ми хочемо працювати разом і переговорити, незважаючи на розбіжності, щоб забезпечити прийняття цього законопроекту парламентом до кінця вересня", – сказав він.

Голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький заявив, що українцям, які легально працюють у Польщі, проживають, ведуть власний бізнес та сплачують податки, "немає про що турбуватися".

Програма "Родина 800+" у Польщі наразі надає щомісячну фінансову допомогу 800 злотих на кожну дитину до 18 років для українських сімей, які легально перебувають у країні. З 1 червня 2025 року для українських дітей, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, виплати залежать від обов'язкового відвідування польської школи, а ігнорування цього обов'язку може призвести до скасування допомоги.