"Воювати простіше, ніж досягати миру": Кіт Келлог про мирні переговори

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час молитовного сніданку у Києві 25 серпня заявив, що мирний процес вимагає врахування військових, політичних і дипломатичних чинників.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

“Ми працюємо над мирним процесом, дуже тяжко працюємо над цими питаннями. Сподіваємося дійти до того, щоб уже в найближчому майбутньому можна було дійти до безпекових гарантій. Це робота, яка ще триває. Це питання вашої військової спроможності — найнижчі, найвищі, середні, політичні, дипломатичні. І коли це все збирається, отримується повна картина. Це процес, яким ми займаємося зараз”, — заявив Келлог.

За словами Келлога, люди часом забувають, скільки ця війна триває, а це вже четвертий рік фактично. Він додав, що це найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни.

“Насправді зараз кількість поранених більша, ніж ми мали під час Другої світової. Подумайте також про масштаби знищення й руйнувань. Саме про це говорить президент Трамп, він справді надзвичайна людина, прихильник миру”, — сказав Келлог.

Він додав, що дуже сподівається, що вже наступний День Незалежності буде днем, коли Україна буде мирною.

“Я віддаю належне ролі кожного з нас, яку він має відіграти — це надзвичайне завдання, президент Трамп це визнає. Не хотів би це говорити, але президент Трам це визнає, але воювати простіше, ніж досягати миру. Просто розвʼязати війну, значно складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим”, — сказав Келлог.

24 серпня спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув до України та взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності. Президент Зеленський відзначив внесок Келлога в міждержавне співробітництво, зміцнення суверенітету України та популяризацію країни та нагородив Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

Це другий візит спецпредставника Трампа цього літа до України. Востаннє генерал відвідував українську столицю 14 липня та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.