Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч представників української та американської команд наприкінці поточного тижня. На ній обговорюватимуть можливості майбутніх переговорів між Україною і РФ.

Про це глава держави заявив на спільній з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре пресконференції в Києві, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"І сьогодні буде зустріч із Келлогом на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди. Відповідно тих людей, про яких ви сказали, або частиною тих людей", — повідомив Зеленський.

Подробиць він не розповів, але зазначив, що "впродовж тижня буде багато роботи". Зокрема, за його словами, напередодні були контакти голови Офісу президента Андрія Єрмака з держсекретарем США Марко Рубіо та іншими партнерами. Також у День Незалежності відбулася онлайн-зустріч глав МЗС "Групи семи" (G7).

Крім того, глава держави додав, що наразі "є розмова нашого військового керівництва з партнерами". А на середу запланована зустріч радників з питань національної безпеки (National Security Advisor).

"І мені здається, що будемо мати базовий план щодо гарантій безпеки. Базовий план. Я думаю, що для деталей ще потрібен час. Щодо напрацювань. Ну, і після цього, начебто, хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові рускіє і на яку конфігурацію. Чи готові рускіє на конфігурацію, яка була запропонована Америкою й підтримана Україною в присутності європейських лідерів — двостороння, а потім тристороння зустріч", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, зранку 25 серпня до Києва приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про те, що його країна протягом 2025-2026 років планує виділити 8,45 мільярда доларів США на допомогу України, а також долучиться до тренувань військових та "захисту українського неба".

Крім того, 25 серпня в Київ з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.