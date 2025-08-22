Держсекретар США Марко Рубіо та керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорили безпекові гарантії для України. Сторони планують фіналізувати їхню модель до кінця наступного тижня.

Про це Суспільному розповіли джерела в Офісі президента, знайомі з перебігом переговорів, а також радник Єрмака Олександр Бевз.

Зустріч щодо безпекових гарантій для України відбулася увечері 21 серпня. З боку США були присутні держсекретар Марко Рубіо й генерали американських Збройних сил. Також долучилися радники з нацбезпеки лідерів Сполученого Королівства, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, а також представники НАТО і Європейської комісії.

За словами нашого співрозмовника, подробиці безпекових гарантій зараз напрацьовують дві підгрупи: політично-юридична й суто військова.

Політичну групу від України очолює керівник ОПУ Андрій Єрмак. Військові питання обговорюють секретар РНБО Рустем Умєров, головком ЗСУ Олександр Сирський та інші представники українських Сил оборони.

Військові гарантії, зокрема, полягають у постачанні озброєння, фінансовій підтримці Сил оборони, обміні розвідувальними даними, забезпеченні навчань та проведенні спільних тренувальних місій.

"Я думаю, що військова частина насправді вже на певному етапі завершення", – сказав співрозмовник.

Він зазначив, що безпекові гарантії напрацьовують, розуміючи, що є Коаліція охочих і контактна група з питань підтримки України у форматі "Рамштайн", яка, крім постачання озброєння, передбачає також обговорення того, які держави (як, коли й у якому обсязі — ред.) будуть розміщувати на українській території військові контингенти. Це планують робити вже після стійкого припинення вогню.

"Але, безумовно, для України і європейців дуже важливо, щоб США забезпечували так званий механізм back stop (страхування, екстрена допомога – ред). Так, президент Дональд Трамп, інші американські спікери сказали: поки що вони не розглядають troops on the ground – тобто присутності контингенту. Але від США може бути механізм back stop, забезпечений багатьма іншими компонентами. Передусім, напевно, повітряним прикриттям. І це те, що зараз напрацьовується по військовій частині", – пояснив наш співрозмовник.

Як розповів радник керівника ОПУ Олександр Бевз, переговорники, які займаються політичною частиною гарантій для України, працюють над своєрідною версією 5-ї статті договору про НАТО про колективну оборону.

Він каже, що зараз під час зустрічей обговорюється чіткий механізм дій: що відбувається, коли Росія поновлює свою агресію чи починає нову війну проти України.

"У баченні України це має бути система двосторонніх зобов'язальних договорів, ратифікованих парламентами відповідних країн. Тобто не просто дублюється 5-та стаття Вашингтонського договору, а прописується алгоритм, котрий повинен мати й часові рамки, й конкретні виміри: фінансові, мілітарні, розвідувальні тощо", – сказав посадовець.

За словами Бевза, фіналізувати проєкт гарантій безпеки для України планують до кінця наступного тижня. Це буде рамковий варіант із набором компонентів. А наступним етапом буде підписання договорів, але їх оформлення й ратифікація потребують більшого часу.

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.