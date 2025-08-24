В Україні не буде американських військ — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американських військ не буде в Україні в рамках гарантій безпеки.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу NBC.

"Президент Трамп висловився дуже чітко — в Україні не буде американських військ. Але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям надійні гарантії безпеки, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам, відповідно, відчуття, що вони можуть закінчити війну", — сказав Венс.

Водночас він заявив, що не йдеться про гарантії безпеки, поки війна не закінчиться.

Віцепрезидент також визнав, що РФ не хоче припинення вогню, однак, за словами Венса, "президент США має багато козирів, щоб чинити тиск і спробувати покласти край цьому конфлікту, і саме це ми й будемо робити".

Журналістка запитала, як США планують змусити Путіна погодитися на переговори із Зеленським і припинення вогню. Венс відповів, що Трамп вже застосував "агресивний економічний тиск", такий як "вторинні мита для Індії, щоб ускладнити росіянам можливість збагачуватися від нафти".

Він також висловив сподівання, що війну РФ проти України вдасться завершити протягом 6 місяців, "не більше".

"Зараз у нас є президент, який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства. Я думаю, що американський народ повинен пишатися цим, і яким би не був результат цього, чи закінчиться війна через 3 місяці, чи через 6 місяців, сподіваюсь, не більше, ми повинні пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", – сказав він.