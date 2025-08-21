Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

Про це Дональд Трамп сказав в інтервʼю ведучому подкасту "Todd Starnes Show" консервативному журналісту Тодду Старнесу.

"Я дам вам знати через два тижні. Після двох тижнів ми знатимемо, чи буде мир в Україні. Інакше ми діятимемо інакше. Але ми знатимемо дуже скоро", — сказав Трамп.

Також президент США Трамп оцінив образ президента Зеленського під час зустрічі у Білому Домі 18 серпня.

"Він мав добрий вигляд. Він тут для лобіювання. Це важка війна", — сказав Трамп.

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".