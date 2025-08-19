Рубіо розповів, які гарантії безпеки може отримати Україна

Після закінчення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі США і країнами Європи та НАТО, Вашингтон зараз працює над цим.

Про це в ефірі Fox News заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Будь-яка суверенна країна світу має право укладати безпекові союзи з іншими країнами. І тому, я думаю, що всі визнають, включаючи, до речі, вперше російську сторону, під тиском або за пропозицією президента Трампа, що насправді Україна після конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", — сказав він.

За словами держсекретаря, це стосується не тільки НАТО.

"У нас є такі союзи з Південною Кореєю, з Японією, в інших країн є такі союзи одна з одною", — заявив Рубіо.

За словами держсекретаря, США зараз працюють з європейськими і неєвропейськими країнами, щоб створити таку гарантію безпеки.

"Це те, що має бути запроваджено після укладання мирної угоди, щоб Україна могла почуватися в безпеці, рухаючись вперед. Ми беремо участь у координації цього", – сказав Рубіо.

Він зазначив, що є низка країн, які готові "зробити крок уперед і надати Україні гарантії безпеки". Держсекретар додав, що, на думку українців, найнадійніші гарантії безпеки в майбутньому — це сильні ЗСУ.

Рубіо також заявив, що США більше не дають Україні гроші. У новому підході до війни, постачання фінансують європейські країни.

"Ми більше не постачаємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та її перекидання в Україну", — сказав держсекретар США.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.