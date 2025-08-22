Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію у разі майбутньої агресії з її боку.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня.

За словами генсека Альянсу, держави-члени блоку спільно з партнерами обговорюють майбутні гарантії безпеки для України, які мають бути дієвими й не повторювати Будапештський меморандум чи Мінські угоди.

"Ми працюємо разом, Україна, Європа та США, щоб гарантії були такого рівня, щоб Володимир Путін, сидячі в Москві, ніколи б навіть не подумав нападати на Україну знову", — сказав Рютте.

У відповідь на запитання, чи передбачають гарантії безпеки розгортання військ НАТО в Україні, він зазначив, що наразі тривають обговорення "всіх аспектів на багатьох рівнях". Йдеться про радників з питань національної безпеки та міністрів закордонних справ. І Київ активно залучений до цього, так само як європейські країни та Вашингтон.

Генсек НАТО додав, що гарантії партнерів – це другий безпековий рівень після повоєнної розбудови ЗСУ, до якої НАТО буде активно долучене.

"Звісно, ми вже долучені через наше командування у Вісбадені, яке допомагає Україні боротися зараз. Але ми також допомагатимемо Україні розвивати свої Збройні сили як суверенній, гордій нації в майбутньому, після укладення мирної угоди", — резюмував Рютте.

22 серпня Рютте прибув із візитом до української столиці та зустрівся із Зеленським. За словами глава держави, головна тема їхніх розмов — спільні кроки, що можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни.

Як повідомляли в офісі британського прем'єра Кіра Стармера, "коаліція охочих" найближчими днями проведе зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.

Американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.