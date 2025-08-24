Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив, що лідер РФ Володимир Путін обіцяв президентові США Дональду Трампу швидку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю для NBC News, відповідаючи на питання, чи збирається Путін взагалі зустрічатися з Зеленським.

"Ці чутки мусуються насамперед самим Зеленським і його європейськими спонсорами. В Анкориджі це не обговорювалося. Тему підняли пізніше... за підсумками зустрічі у Вашингтоні між Трампом і його гостями", — сказав Лавров.

Він підтвердив, що після цієї зустрічі Трамп зателефонував Путіну, але за словами Лаврова, Путін нібито не обіцяв президенту США швидкої зустрічі із Зеленським.

"Президент нашої країни чітко заявив, що ми готові продовжити прямі російсько-українські переговори, які почалися в Стамбулі. Відбулося вже три раунди. Путін зазначив, що зустрічі на вищому рівні, особливо між лідерами Росії та України, мають бути дуже добре опрацьовані. Тому необхідний узгоджений між сторонами підготовчий процес", — сказав російський міністр.

За словами Лаврова, Росія запропонувала підвищити рівень делегацій, "щоб обговорити конкретні питання, які необхідно довести до відома Путіна і Зеленського".

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.