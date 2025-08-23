Перейти до основного змісту
"Це як мінімум передчасно": голова військового комітету НАТО Драгоне про розгортання іноземних військ в Україні

Дмитро Михайлов
Адмірал Джузеппе Каво Драгоне
Адмірал Джузеппе Каво Драгоне виступає з промовою під час церемонії зміни командування начальника штабу італійської армії в Римі, Італія, 27 лютого 2024 року. Getty Images/Antonio Masiello

Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що наразі передчасно порушувати питання щодо деталей потенційного розміщення іноземного військового контингенту в Україні.

Про це він заявив в інтервʼю італійській газеті Corriere della Sera.

Адмірал підтвердив, що потенційна присутність іноземних військ в Україні "є частиною міжнародної політики та переговорів з Москвою", але відповідних обговорень у НАТО наразі не було.

"Це як мінімум передчасно. Ми знаємо, що питання контингентів було порушено окремими країнами, можливо, на двосторонньому рівні. Але, повторюю, воно залишається на зародковому рівні", – сказав Драгоне.

Він вважає, що умови розгортання іноземних союзних військ Альянсу в Україні мають визначатись гарантіями безпеки, погодженими на політичному рівні.

"Наприклад: на місці, хто вирішує, чи порушили угоду росіяни, чи українці? Хто розробляє правила застосування? Яку територію потрібно охороняти? Солдати мають лише стежити чи також захищати, і якщо так, то з якою зброєю? Нічого не визначено", – пояснив очільник військового комітету НАТО.

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорили безпекові гарантії для України. Сторони планують фіналізувати їхню модель до кінця наступного тижня.

