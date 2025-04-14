Японія не планує великих поступок у переговорах щодо тарифів США — прем'єр

Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба заявив у понеділок, 14 квітня, що його країна не планує йти на великі поступки і не буде поспішати з досягненням угоди на майбутніх переговорах з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо тарифів.

Про це повідомляє Reuters.

Японія, яка є давнім союзником США, отримала 24% мит на свій експорт до Сполучених Штатів, хоча ці тарифи, як і більшість “взаємних” тарифів Трампа, були призупинені на 90 днів, нагадує агенція.

Але 10% універсальна ставка залишається в силі, як і 25% мито на автомобілі, яке має бути особливо болючим, пише Reuters. США є найбільшим експортним напрямком для Японії, і автомобільні поставки становлять приблизно 28% її експорту туди.

У четвер у Вашингтоні США і Японія розпочнуть торговельні переговори, які, як очікується, охоплять питання тарифів, нетарифних бар'єрів та обмінних курсів.

“Я не вважаю, що ми повинні йти на великі поступки заради швидкого завершення переговорів”, — заявив Ішіба в парламенті, хоча і виключив можливість запровадження японських тарифів на американський імпорт в якості контрзаходу.

“У переговорах зі Сполученими Штатами ми повинні розуміти, що стоїть за аргументами Трампа, як з точки зору логіки, так і з точки зору емоційних елементів, що стоять за його поглядами”, — сказав Ішіба.

Він зазначив, що американські тарифи можуть порушити світовий економічний порядок.

На засіданні парламенту голова Банку Японії Кадзуо Уеда також попередив, що тарифи США, ймовірно, чинитимуть тиск на світову та японську економіку через різні канали.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Вони склали 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Після цього Трамп 9 квітня заявив, що країна підіймає митну ставку на імпорт з Китаю до 125%.

11 квітня Китай підвищив мита на імпорт товарів зі Сполучених Штатів з 84% до 125%. Вони мали почати діяти з 12 квітня.