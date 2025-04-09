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Фондові індекси США різко зросли після оголошення Трампом паузи щодо мит
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Фондові індекси США різко зросли після оголошення Трампом паузи щодо мит

Ольга Кацімон
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Фондова біржа
Телебачення транслює ринкові новини, коли трейдер працює на Нью-йоркській фондовій біржі (NYSE) у Нью-Йорку, США, у середу, 9 квітня 2025 року. Getty Images/Michael Nagle

Американські фондові індекси показали рекордні стрибки, а долар зміцнився після того, як президент Дональд Трамп оголосив тимчасове припинення дії нових мит.

Про це пише Reuters.

Індекс S&P 500 зріс на 9,5% – найбільше одноденне зростання з 2008 року. Nasdaq підскочив на 12,2% – це другий найвищий показник за всю історію індексу.

Трамп оголосив про негайну 90-денну паузу щодо мит для більшості країн, хоча тариф на китайський імпорт підвищено до 125%. Це принесло миттєве полегшення ринкам після днів різкої волатильності — було побоювання рецесії через запровадження мит на рівні, що не спостерігалися понад 100 років.

"Це той переломний момент, на який ми чекали", — сказала Джина Болвін, президент Bolvin Wealth Management Group.

Попри позитивну реакцію, інвестори залишаються обережними через невизначеність після завершення 90-денної паузи.

Доходність 10-річних казначейських облігацій США піднялася на 6,8 базисного пункту до 4,328%, хоча раніше сягала 4,515% — найвищого рівня з 20 лютого. Попит на аукціоні Мінфіну США виявився високим.

Курси валют:

  • Індекс долара піднявся на 0,25% — до 103,03
  • Євро опустився до $1,0947

Нафтові ціни також зросли:

  • Brent подорожчав на $2,66 (4,23%) — до $65,48 за барель
  • WTI зросла на $2,77 (4,65%) — до $62,35 за барель.

9 квытня президент США Дональд Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на імпорт з Китаю до 125%. Також Дональд Трамп дозволив 90-денну паузу за запровадження нових мит.

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