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Трамп заявив, що CBS News має втратити ліцензію за "шахрайські репортажі"
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Трамп заявив, що CBS News має втратити ліцензію за "шахрайські репортажі"

Олена Богданьок
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Трам заявив, що CBS News має втратити ліцензію
Президент США Дональд Трамп розмовляє з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 31 березня 2025 року. AP/Пул

Президент США Дональд Трамп заявив, що CBS News повинні втратити свою ліцензію за “шахрайські репортажі”.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social у неділю, 13 квітня.

“Майже щотижня 60 Minutes, проти якої подано позов на мільярди доларів за фальсифікацію президентських виборів 2024 року в інтерв'ю з кандидатом у президенти Камалою Гарріс, що зазнала невдачі, згадує ім'я Трамп у принизливій та наклепницькій формі”, — заявив Трамп.

Він також обурився двома “історіями про Трампа”, які вийшли цими вихідними.

“Одна з яких пов'язана з Україною, про яку я кажу, що це війна, яка ніколи б не сталася, якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані, іншими словами, якби я був президентом”, — написав Трамп.

Інша історія, за його словами, пов'язана з Гренландією.

Трамп заявив, що для нього “велика честь судитися з 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі”.

“Вони зробили все можливе, щоб незаконно обрати Камалу, включаючи повну і корумповану зміну основних відповідей на питання інтерв'ю, але це не спрацювало. Вони не “Новинне шоу”, а нечесні політичні агенти, які просто маскуються під “новини”, і повинні нести відповідальність за те, що вони робили і роблять. Вони повинні втратити свою ліцензію!” — заявив президент США.

Він додав, що сподівається, що Федеральна комісія з питань зв'язку (FCC) на чолі з її головою Бренданом Карром накладе на них максимальні штрафи і покарання, яке є суттєвим, “за їхню незаконну і протиправну поведінку”.

“CBS вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну”, — йдеться у дописі.

У неділю, 13 квітня, вийшло інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу CBS News "60 хвилин", у якому він закликав президента США Дональда Трампа відвідати Україну.

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