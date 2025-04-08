США запроваджують додаткові 50% мит на імпорт з Китаю. Тепер повний розмір мит складе 104%. Мита запроваджують 9 квітня.

Про це повідомила речниця адміністрації президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт.

За її словами, Китай "робить помилку", бо відмовляється вести переговори з Трампом щодо мит. Своєю чергою Трамп "не має наміру відкладати накладення мит", наголосила Левітт.

"Трамп чітко дав зрозуміти, що ера економічної капітуляції Америки закінчилася. Президент Трамп більше не збирається допускати, аби американські працівники і компанії були пограбовані руками дурних торгових практик, які позбавили мільйони високооплачуваних робочих місць і спустошили громади по всій країні. Америка повинна мати можливість виробляти товари першої необхідності для наших власних людей і експортувати їх до решти світу", — заявила Керолайн Левітт.

Також Левітт повідомила, що вже 70 країн хочуть провести переговори щодо митної політики США та переглянути введені проти них тарифи. Серед таких країн — Японія, Ізраїль тощо. США хочуть обговорити мита "з кожною країною" окремо, сказала вона.

"США не можуть залежати на імпорті харчових продуктів та медицини з інших країн. Ми маємо забезпечувати себе самостійно. Трамп вже забезпечив 5 трильйонів доларів інвестицій в економіку США за 11 тижнів. Американська індустрія енергетики вплине на всі родини в США", — наголосила Керолайн Левітт.

Також речниця Білого Дому зазначила, що "Китай прагне" вести переговори з США щодо мит, та "не знає як". За її словами, так само вважає і сам Дональд Трамп.

7 квітня Президент США Дональд Трамп оголосив, що США введуть нові 50% мита на китайські товари та зупинять всіх перемовини, якщо Китай не скасує свої тарифи у розмірі 34% до 8 квітня.

Китай заявив, що "рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів" у разі посилення Сполученими Штатами тарифних заходів.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.