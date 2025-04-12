Трамп готовий зробити винятки з тарифів для деяких країн

Президент Дональд Трамп заявив, що міг би запропонувати деякі винятки зі свого 10% тарифу для більшості торговельних партнерів США, але наполягає, що мита "досить близькі" до мінімального рівня для країн, які прагнуть домовитися про торговельні угоди..

Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One на шляху до Флориди, передає Bloomberg.

"З очевидних причин може бути кілька винятків, але я б сказав, що 10% — це мінімум", — заявив президент.

Він не сказав про які "очевидні причини" йдеться, і не повідомив про нові зміни у своїй митній програмі.

Агентство зазначає, що коментарі Трампа завершили неспокійний тиждень для ринків акцій і облігацій і загрожують створити ще більше невизначеності для країн, інвесторів і компаній, які борються з його торговою політикою.

Запровадження митних тарифів спровокувало падіння індексів на світових фондових ринках. На тлі обвалу фінансових ринків, Трамп відклав відклав запровадження мита. Після цього ціни акцій пішли вгору. Але, як пише Bloomberg, нестабільність останніх днів не демонструє ознак послаблення через побоювання, що митна кампанія Трампа підщтовхне економіку до рецесії.

Спілкуючись з журналістами Трамп применшив значення потрясінь на біржах.

"Я думаю, що ринки сьогодні були стабільними. Я думаю, люди бачать, що ми у відмінній формі", — сказав Трамп і додав, що долар США "завжди" залишатиметься "валютою вибору".

"Якби нація сказала, що ми не збираємося бути на доларі, я б сказав вам, що приблизно через одну телефонну розмову вони повернулися б на долар. Ви завжди повинні тримати долар", — сказав він.

Трамп також відмахнувся від коливань казначейських зобов’язань США, які, як він зазначив цього тижня, були чинником його зміни тарифної політики. "Ринок облігацій йде добре. Це був невеликий момент, але я вирішив цю проблему дуже швидко", — сказав він.

Однак, за підрахунками Bloomberg Economics, навіть з тимчасовим полегшенням для інших торгових партнерів, висока тарифна ставка 125% для Китаю, призведе до того, що середня ставка мита в США досягне історичного рівня. Затяжний торговий конфлікт між двома найбільшими економіками світу загрожує торгівлі на суму 690 мільярдів доларів.

Що відомо про мита, які запровадили США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34% Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину складало 104%.

Того ж дня Дональд Трамп запровадив паузу на введення мит на 90 днів для тих країн, які звернулись до США щодо проведення переговорів щодо взаємної митної політики. Також для них знизили митну ставку до 10%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіну до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".