Наслідки та ефективність митних тарифів, які запровадив президент США Дональд Трамп, не буде видно за короткий проміжок часу. Якщо ці тарифи діятимуть довго, то весь глобальний ланцюг постачання змушений буде підлаштовуватись, і тому кінцевий результат передбачити важко.

Таку думку в інтерв'ю Суспільному висловив професор фінансів бізнес-школи Байєса та Лондонського університету Іан Марш.

"Я думаю, багато хто з нас вважає, що це, можливо, радше тимчасова стратегія переговорів. Тарифи існують, щоб змусити людей сісти за стіл переговорів, а потім підписуються нові торгівельні угоди, або змінюються валютні курси, або досягаються якісь інші цілі Трампа", — каже він.

Професор вважає, що довгострокова мета лідера США — переконати американські компанії повернути виробництво на територію країни.

"Очевидно, що американські робітники не працюватимуть за такі низькі зарплати, як зараз в Азії. Тому так — ціни зростатимуть. Але водночас він (Трамп — ред.) сподівається, що кількість робочих місць у США також зросте. І, мабуть, його мета — не повернути низькооплачувані робочі місця, а саме високотехнологічні та високооплачувані, від яких усі могли б виграти. Тож тут є довгострокова стратегія. Він просто підійшов до цього у спосіб, який нам зараз здається трохи дивним", — сказав Марш.

На прохання пояснити вплив митних тарифів на прикладі, він розповів що (далі пряма мова):

Ось дуже простий приклад. Припустимо, є іноземний експортер — хтось із Європи виробляє товар і продає його в США. Проігноруємо валютні курси, бо це ще більше ускладнить ситуацію. Припустимо, європейський експортер просить $100 за цей товар, коли він прибуває до США, і американський імпортер купує його за $100. Потім цей імпортер продає товар у США за, скажімо, $150, отримуючи $50 прибутку. Це — до тарифів.

Тепер припустимо, що запроваджується тариф у 10% — саме такий наразі застосовується до Європи. Тепер, коли товар прибуває, він коштує $100, але потрібно сплатити ще $10 тарифу. Хтось має його заплатити.

Питання: хто саме? У найпростішому варіанті — імпортер. Тоді він заплатив $110 за те, що раніше коштувало $100. Якщо він додасть звичні $50 націнки, то продаватиме за $160, тобто кінцевий американський споживач платить цей тариф.

Але, можливо, імпортер скаже: я не можу продати дорожче, ніж за $150. Я знаю свій ринок, у мене обмежені можливості. Я сам мушу покрити ці $10. Тоді його прибуток зменшиться з $50 до $40.

Або, і я думаю, саме цього хоче пан Трамп, щоб європейський експортер сказав: добре, продаватимемо за $90. У такому разі саме іноземна сторона покриває тариф.

Але реальність значно складніша через глобальні ланцюги постачання. Насправді буде мікс усіх трьох варіантів. Усі три учасники цього ланцюжка так чи інакше заплатять. Але якщо тариф все ж сплачується — ці гроші йдуть до американського уряду. І це одна з цілей Трампа — зібрати трохи грошей. Це, по суті, податок. А враховуючи фінансовий стан США, гроші потрібно звідкись брати. Трамп вважає, що це зручний спосіб отримати надходження.

Що відомо про мита, які запровадили США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34% Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину складало 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіну до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

Вже 11 квітня Китай підвищив мита на імпорт товарів зі США з 84% до 125%. Вони почнуть діяти з 12 квітня. Водночас у Мінфіні КНР зазначили, що якщо Білий дім продовжить запроваджувати додаткові мита на експорт китайських товарів до США, Китай проігнорує їх.